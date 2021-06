https://it.sputniknews.com/20210611/covid-19-due-casi-a-bordo-di-una-nave-crociera-nonostante-i-passeggeri-dicono-di-essere-vaccinati-11695066.html

Trovato un cluster di coronavirus a bordo della nave Celebrity Millennium. Due passeggeri vaccinati e negativi al Covid-test eseguito meno di 72 ore prima dell'imbarco, sono invece risultati positivi il 10 giugno al tampone obbligatorio di fine crociera. Lo ha comunicato la compagnia di crociera Royal Caribbean.La compagnia ha specificato che l'imbarco era avvenuto regolarmente, con la presentazione dei certificati di avvenuta vaccinazione e di negatività al tampone, seguendo le linee guida della principale agenzia di sanità pubblica statunitesene, "a tutela della salute e della sicurezza dei (suoi) passeggeri",, secondo il New York Times.I Centri per la prevenzione e la lotta alle malattie (Cdc) avevano emanato all'inizio di maggio le nuove regole per consentire ai crocieristi di tornare in mare a condizioni rigorose: che il 95% delle persone a bordo delle navi da crociera, passeggeri e dipendenti, fosse vaccinato.Partendo da Sint Maarten, il Celebrity Millennium doveva completare un viaggio di sette giorni attraverso Barbados, Aruba e Curaçao.

