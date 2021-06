https://it.sputniknews.com/20210611/contrabbando-di-gasolio-sequestri-per-18-milioni-tra-campania-e-calabria-11694624.html

Contrabbando di gasolio, sequestri per 18 milioni tra Campania e Calabria

Contrabbando di gasolio, sequestri per 18 milioni tra Campania e Calabria

L'operazione ha coinvolto quattro aziende situate tra le province di Napoli, Salerno e Reggio Calabria. Sequestrati beni mobili e immobili per oltre 18 milioni... 11.06.2021, Sputnik Italia

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, sotto il coordinamento della procura, ha portato a termine un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per un valore complessivo superiore ai 18 milioni di euro.La misura coinvolge quattro società e i relativi amministratori, situate tra tra le province di Napoli, Salerno e Reggio Calabria.Sequestrati conti correnti, denaro contante, preziosi e gioielli, autovetture e immobili, pari all’Iva evasa sulle fatture false contabilizzate e dichiarate al fisco, nei confronti dei rappresentati legali di molteplici società, indagati per frode fiscale.Gli inquirenti sono riusciti a ricostruire un meccanismo, consistente nell'importazione del prodotto via mare dalla Spagna attraverso una società maltese, con base decisionale a Napoli e a Catania.In seguito il carburante veniva ceduto solo cartolarmente, quindi senza il versamento di accisa e Iva, a un altro deposito fiscale situato in Calabria e fatto risultare venduto a società 'cartiere', prive di deposito o di qualunque struttura organizzativa, le quali acquistavano solo sulla carta il prodotto in esenzione di Iva per poi cederlo con l’emissione di fatture false a depositi commerciali campani.

