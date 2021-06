https://it.sputniknews.com/20210611/bill-gates-nei-suoi-terreni-visibili-dallo-spazio-coltivate-le-patate-per-il-mcdonalds-11699488.html

Bill Gates, nei suoi terreni visibili dallo spazio coltivate le patate per il McDonalds

Il cofondatore di Microsoft è criticato da diversi esperti del settore per il suo approccio non propriamente ecologico all'agricoltura 11.06.2021, Sputnik Italia

Stando a quanto riportato da NBC, parte della superficie coltivabile di proprietà di Bill Gates e di sua moglie sarebbe coltivata a patate, che vengono utilizzate nelle patatine fritte di McDonald's.L'emittente riferisce che i campi di patate sono così enormi da essere visibili dallo spazio. Oltre alla catena di fast food, la famiglia Gates fornisce molto cibo agli americani anche , tra cui cipolle, semi di soia, mais e riso. Nel 2019 le società di proprietà della società di investimento Cascade di Gates hanno venduto oltre 120 ettari di terra al più grande produttore mondiale di carote.Secondo la NBC, il cofondatore di Microsoft e la sua ormai prossima ex Melinda sono diventati i più grandi proprietari di terreni agricoli negli Stati Uniti in meno di un decennio, come descritto da Holly Rippon-Butler, un agricoltore nello stato di New York intervistato da NBC.Un'altra preoccupazione espressa dagli agricoltori è quella circa la presunta incapacità di Gates di preservare l'ambiente. John S Quarterman, un proprietario terriero nella contea di Lowndes, in Georgia, ha affermato che l'agricoltura nel vicino stato della Florida ha portato a un calo dei livelli dell'acqua, che a sua volta ha portato a una grave perdita di pesci e habitat palustri. Quarterman si è lamentato del fatto che le aziende di proprietà di Gates non hanno investito in tecnologie agricole che potrebbero impedire il danno ambientale.

