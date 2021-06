https://it.sputniknews.com/20210611/astrazeneca-salvini-stop-ai-vaccini-sui-bambini-11691711.html

AstraZeneca, Salvini: "Stop ai vaccini sui bambini"

AstraZeneca, Salvini: "Stop ai vaccini sui bambini"

Il caso della 18enne morta al San Martino di Genova in seguito alla vaccinazione con AstraZeneca ha sollevato dubbi sull'opportunità di vaccinare i bambini... 11.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-11T09:05+0200

2021-06-11T09:05+0200

2021-06-11T09:05+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/10175288_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_c49fcbf48b19cc56ef8e2f2dc072a348.jpg

"Stop ai vaccini sui bambini". Con queste parole Matteo Salvini chiede di fermare le vaccinazioni dei minori fino a 12 anni. Le sue parole arrivano dopo la tragica morte di Camilla Canepa, che ha sconvolto l'Italia e scatenato nuove polemiche sulla campagna di vaccinazione. "Vaccini a bimbi e ragazzi “sconsigliati” da Paesi europei, riviste scientifiche e medici. Stop, sulla salute dei nostri figli e nipoti non si scherza", ha scritto su Twitter.La 18enne di Sestri Levante è morta giovedì sera all'ospedale San Martino di Genova, dove era per una forma rarissima di trombosi al seno cavernoso alcuni giorni dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca. Il caso ha sollevato dubbi sull'opportunità degli Open Day di questo vaccino per i giovanissimi. Salvini va oltre e ritiene che dovrebbe essere evitata la vaccinazione dei minori, perché "usati come sperimentazione".Al leader leghista fa eco la presidente di Fratelli d'Italia, che parla di una "ennesima giravolta del governo" sul vaccino AstraZeneca e chiede chiarezza. L'utilizzo di AstraZeneca in ItaliaMentre diversi Paesi hanno destinato il vaccino anti-covid Vaxzevria di AstraZeneca per gli over 60, dopo che Ema ha riconosciuto il legame con rare forme di coaguli al seno venoso, l'Italia non ha imposto alcun limite di età o genere per il siero, somministrato anche ai 18enni durante gli open day, dopo l'apertura delle vaccinazioni a tutti. In seguito ai due episodi di gravi effetti su due donne in giovane età, avvenuti entrambi in Liguria, si attende un nuovo parere del Cts sul vaccino anglosvedese.

4

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia