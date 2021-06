https://it.sputniknews.com/20210611/astrazeneca-regione-lazio-sospende-lopen-week-per-gli-over-18-11696143.html

AstraZeneca: Regione Lazio sospende l'open week per gli over 18

2021-06-11T14:44+0200

La Regione Lazio ha sospeso l'Open week programmata per l'inoculazione del vaccino di AstraZeneca ai cittadini over 18. La comunicazione è arrivata dall'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato."Ieri sera abbiamo sospeso il prosieguo della open week per gli over 18 con AstraZeneca e ora sono in corso i richiami per chi il vaccino lo ha già fatto" ha dichiarato l'assessore presentando il nuovo sistema di prenotazione dei medici di medicina generale.L'assessore ha poi affermato la necessità per il Cts di decidere come procedere e come affrontare la questione delle seconde dosi del vaccino AstraZeneca.Lazio da lunedì in zona biancaIl Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha nel frattempo annunciato il passaggio della regione in zona bianca dal prossimo lunedì."Da lunedì entreremo in zona bianca, e lo faremo anche grazie alla comunità del Lazio. [...] Raccomando anche in zona bianca di continuare a osservare le regole prime fra tutte indossare la mascherina ed evitare il più possibile gli assembramenti" ha precisato Zingaretti.

