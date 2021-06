https://it.sputniknews.com/20210611/astrazeneca-ema-non-va-somministrato-a-chi-soffre-di-sindrome-di-clarkson-11699953.html

AstraZeneca, Ema: non va somministrato a chi soffre di sindrome di Clarkson

La malattia di Clarkson o sindrome da la sindrome da aumentata permeabilità capillare è una patologia rara caratterizzata da una eccessiva fuoriuscita di... 11.06.2021, Sputnik Italia

Il comitato per la sicurezza dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha concluso che il vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca non deve essere somministrato a persone affette dalla malattia di Clarkson. Questa patologia, chiamata anche sindrome da aumentata permeabilità capillare, colpisce i vasi sanguigni del sistema circolatorio, provocando la fuoriuscita di plasma dalle pareti dei capillari, spiega Ema. Ema prosegue con le analisi delle segnalazioni relative a miocarditi (infiammazione del miocardio) e pericarditi (infiammazione della membrana che racchiude il cuore) successive alla somministrazione dei vaccini contro il Covid-19. Cos'è la malattia di ClarksonLa malattia di Clarkson o sindrome da aumentata permeabilità capillare è una rara patologia del sistema circolatorio caratterizzata dalla fuoriuscita di plasma dalle pareti dei capillari, che si diffonde ai tessuti circostanti, compartimenti muscolari, organi o cavità corporee, provocando gonfiori, ipotensione, ispessimento del sangue e ipoalbuminemia.Insorge dopo i 45 anni e può cronicizzarsi. Normalmente la sintomatologia è quella di una simil-influenza o disturbi gastro-intestinali. Successivamente può evolversi vertigini, pressione bassa ed edema. Può anche presentarsi in maniera asintomatica.

