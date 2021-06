https://it.sputniknews.com/20210611/astrazeneca-cts-sospendere-per-gli-under-60-seconda-dose-con-pfizer-o-moderna-11700619.html

AstraZeneca, Cts: sospendere per gli under 60, seconda dose con Pfizer o Moderna

Questa l'indicazione del Comitato tecnico scientifico che rimanda la decisione alle autorità competenti. In precedenza, l'assessore alla Salute della Puglia... 11.06.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/10384535_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7111128848cda1addc5e28275757bb69.jpg

Il Comitato tecnico scientifico raccomanda la vaccinazione con AstraZeneca solo per gli over 60. Le seconde dosi dovranno essere somministrate con vaccini a mRna, Pfizer o Moderna. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha affermato che il parere del Cts saranno "tradotte in maniera stringente". Lopalco: decisione deve essere politicaIntervenendo questa mattina ai microfoni di Mattina 24 su Radio 24, il professor Pierluigi Lopalco, professore ordinario di Igiene all’Università di Pisa e assessore regionale alla Salute in Puglia, aveva frenato sulla possibilità di sospendere del tutto la somministrazione di AstraZeneca, sottolineando che è compito della politica decidere come proseguire la vaccinazione.Lopalco ha evidenziato l'assenza, allo stato attuale, di documenti ufficiali relativi all'incidenza dei gravi effetti avversi del vaccino, distribuita per età e genere. Questa linea deve essere tracciata dalla politica, prosegue il professore, a cui spetta stabilire "il rischio ammissibile nella somministrazione di un vaccino". L'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), dopo le varie consultazioni, ha confermato rapporto positivo tra benefici e rischi del vaccino AstraZeneca e approvato l'utilizzo del farmaco dai 18 anni in su. A sollevare nuovi dubbi sul siero anglosvedese sono due episodi di gravi effetti avversi avvenuti a fine maggio in Liguria. Due donne di 18 e 34 anni sono state colpite da una trombosi alcuni giorni dopo la vaccinazione. La 18enne, Camilla Canepa, è deceduta ieri sera in seguito ad emorragia cerebrale. Da successive indagini è emerso che soffriva di una patologia autoimmune del sangue.

