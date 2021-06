Allarme obesità infantile, Coldiretti: un bambino su tre è obeso

https://it.sputniknews.com/20210611/allarme-obesita-infantile-coldiretti-un-bambino-su-tre-e-obeso-11701278.html

Poca attività fisica, cibo spazzatura e troppe ore davanti alla TV ha provocato un aumento dei bambini in sovrappeso durante il lockdown. 11.06.2021, Sputnik Italia

Coldiretti lancia l'allarme sull'obesità infantile. A causa della pandemia quasi un bambino su tre è obeso o in sovrappeso. E' quanto emerge da un'analisi diffusa a in occasione della prima festa dell’educazione alimentare nelle scuole. Alla base del problema non ci sono solo le cattive abitudini alimentari, come il consumo di cibi spazzatura o bevande zuccherate, ma anche la sedentarietà e le troppe ore passate davanti alla Tv a causa del lockdown. "Ridotta anche l’attività fisica - prosegue - soprattutto per i minori che vivono nei grandi centri urbani e che nella maggior parte dei casi non hanno avuto a disposizione lo “sfogo” di un giardino o uno spazio verde". L’isolamento indotto dal Covid preoccupa anche per le conseguenze su 2,3 milioni di adolescenti che si trovano a fare i conti con i disturbi dell’alimentazione, in una situazione aggravata dala pandemia ha sicuramente contribuito a rendere più grave. Coldiretti spiega che questa tipo di patologia si manifesta a partire dai 12 anni ma negli ultimi tempi ha iniziato ad interessare minori anche dagli 8 anni in su.Per aiutare i piccoli italiani a mangiare meglio e a prevenire patologie nell’età dello sviluppo Coldiretti è scesa in campo con la prima festa dell’educazione alimentare nelle scuole. Durante l'evento, che rientra nel progetto “Educazione alla Campagna Amica”, è stata inaugurata la prima fattoria didattica con centinaia di bambini provenienti da tutte le scuole d’Italia nella tenuta presidenziale di Castelporziano, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dei ministri delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, dell’Istruzione Patrizio Bianchi, della Salute Roberto Speranza, della Transizione Ecologica Roberto Cingolani e il vicedirettore della Fao Maurizio Martina.

