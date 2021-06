https://it.sputniknews.com/20210610/via-libera-del-governo-allagenzia-per-la-cybersicurezza-nazionale-11689892.html

Via libera del governo all’agenzia per la cybersicurezza nazionale

Opererà sotto la responsabilità del presidente del Consiglio e avrà sede a Roma. In pole per la nomina di direttore generale Roberto Baldoni, docente alla... 10.06.2021, Sputnik Italia

Il consiglio dei ministri ha approvato oggi un decreto-legge che istituisce l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). Stando a quanto reso noto da Palazzo Chigi in un comunicato diffuso al termine del Cdm, l’Agenzia opererà sotto la responsabilità del presidente del Consiglio dei ministri e dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e in stretto raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e sarà tra l’altro incaricata di:Inoltre, il decreto istituisce il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (Cic) e prevede specifici poteri di controllo da parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir).L’Agenzia opererà anche come Centro nazionale di coordinamento italiano, che si interfaccerà con il “Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca” di recente istituzione, concorrendo ad aumentare l’autonomia strategica europea nel settore.Il direttore generale dell`Agenzia sarà nominato dal presidente del Consiglio. Stando ad anticipazioni di stampa, il candidato favorito è Roberto Baldoni, docente alla Sapienza di Roma e vice direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis). Secondo Repubblica, circola anche il nome di Nunzia Ciardi, direttrice della Polizia Postale.

