Trentino: scatta il divieto di liberare palloncini colorati in cielo, inquinano

In Trentino non sarà più possibile, nelle occasioni speciali, liberare in aria i palloncini colorati in quanto inquinanti. La decisione rappresenta il primo... 10.06.2021

2021-06-10T21:25+0200

Il consiglio provinciale di Trento ha votato una legge, la prima di questo tipo in Italia, che vieterà ai cittadini di lasciar volare nel cielo i palloncini colorati. La loro composizione infatti, una volta ricaduti a terra, è uguale a quella di una cartaccia o di un involucro di plastica."Sul nostro territorio, con questa proposta, possiamo dare il nostro contributo alla difesa dell’ambiente" ha dichiarato il consigliere di Fratelli d’Italia Claudio Cia, primo firmatario del testo.La norma approvata va a modificare il testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti del 1987, introducendo il divieto di rilascio di "dispositivi aerostatici" che comprendono i palloncini ma anche le lanterne.I palloncini, una volta liberati nel cielo, possono infatti viaggiare per chilometri finendo ad inquinare boschi, laghi e mari.In seguito ad alcuni dibattiti avvenuti in aula durante le prese di posizione relative alla legge, è stato specificato che sarà sanzionato soltanto chi "libera volontariamente" questi "dispositivi aerostatici".Nonostante le prese di posizione contrarie, la proposta di Cia è comunque passata a larga maggioranza, senza però trovare l’appoggio nemmeno di tutto il centrodestra. Tra gli astenuti anche Forza Italia.

