Studio rivela disastro dovuto a prosciugamento del megalago all'origine di Mar Caspio e Mar Nero

Paratethys, un tempo il lago più grande del mondo, si è ridotto al nulla per una serie di crisi di prosciugamento avvenute meno di 10 milioni di anni fa.

scienza e tech

Una serie di siccità estreme ha portato all'essiccamento di milioni di forme di vita che abitavano l'antico megalago di Paratethys. Lo ha rivelato uno studio pubblicato da 'Scientific Reports'. Quando i livelli dell'acqua sono scesi a causa dell'evaporazione, il megalago che un tempo si estendeva dalle Alpi orientali all'attuale Kazakistan, si è frammentato. L'acqua rimanente è stata immagazzinata in un bacino centrale, così salato da risultare tossico in alcuni punti. Altre vaste regioni di ex megalaghi si sono trasformate in terra che in seguito avrebbe ospitato la steppa forestale. L'odierno Mar Nero è ora sede di vari fossili e depositi che stanno ancora aiutando i ricercatori a scoprire i segreti dell'antica storia del megalago da cui si è originato. Altri bacini d'acqua, come il Mar Caspio, il Lago Namak e il Lago d'Aral sono tutti i resti di questo leggendario gigante acquatico che un tempo copriva oltre 2,8 milioni di chilometri quadrati.

scienza e tech