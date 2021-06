https://it.sputniknews.com/20210610/sputnik-v-studio-durante-la-somministrazione-in-bahrain-conferma-efficacia-al-947-11684856.html

Sputnik V, studio durante la somministrazione in Bahrain conferma: efficacia al 94,7%

Sputnik V, studio durante la somministrazione in Bahrain conferma: efficacia al 94,7%

In precedenza uno studio pubblicato sulla rivista medica The Lancet aveva attestato un'efficacia pari al 92% del vaccino Sputnik V. 10.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-10T18:01+0200

2021-06-10T18:01+0200

2021-06-10T18:01+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/10496091_0:95:2849:1698_1920x0_80_0_0_e726e75bcfdb7051ec46979c481897fa.jpg

Il vaccino russo Sputnik V contro il COVID-19 ha confermato l'efficacia complessiva del 94,3% dopo la somministrazione della seconda dose durante la campagna di vaccinazione in Bahrain, secondo i dati del ministero della salute del Bahrain.Lo ha annunciato oggi il Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RDIF):"In Bahrain è stato condotto uno studio di efficacia in conformità con le linee guida dell'OMS che ha coinvolto più di 5.000 soggetti. L'efficacia complessiva oltre 14 giorni dopo la somministrazione della seconda dose è stata stimata al 94,3%. L'analisi si basa sui dati raccolti tra febbraio e all'inizio di maggio 2021. I dati del Ministero della Salute dimostrano anche che il 98,6% di tutti i casi di COVID-19 14 giorni dopo aver ricevuto la seconda dose erano lievi tra quelli vaccinati con Sputnik V", si legge nella nota.Non sono stati registrati effetti collaterali gravi associati alla vaccinazione, nessun decesso e nessun caso di trombosi venosa cerebrale dopo la vaccinazione.Il vaccino Sputnik V si basa sulla piattaforma collaudata e ben studiata di vettori adenovirali umani. L'efficacia del vaccino è pari del 97,6% secondo l'analisi dei dati su 3,8 milioni di russi vaccinati, superiore ai dati precedentemente pubblicati dalla rivista medica The Lancet (91,6%), dopo che erano stati segnalati in base ai risultati delle sperimentazioni cliniche dal Centro Gamaleya e dal Fondo russo per gli investimenti diretti.

https://it.sputniknews.com/20210609/premier-spagnolo-chiede-di-consentire-ingresso-nella-ue-a-stranieri-vaccinati-con-sputnik-v-11674981.html

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo