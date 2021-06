https://it.sputniknews.com/20210610/spacex-pronto-a-fornire-il-wi-fi-a-passeggeri-dei-voli-di-linea-11686454.html

Hofeller ha svelato che la compagnia sta elaborando un "proprio prodotto aeronautico" e ha espresso speranza che esso sarà "finalizzato e messo sugli aerei nel prossimo futuro".Per implementare il piano SpaceX dovrà combinare i satelliti Starlink utilizzando una linea di comunicazione laser, che consentirà di non dipendere da stazioni di terra. In tal modo diventerebbe possibile per le compagnie aeree offrire ai passeggeri Internet anche sorvolando gli oceani.Starlink è una rete satellitare di prossima generazione in grado di fornire agli abitanti della Terra l'accesso a Internet a banda larga. L'implementazione pratica del progetto è iniziata il 22 febbraio 2018. L'obiettivo del progetto è fornire accesso a Internet ad alta velocità in qualsiasi parte del mondo. Dal 2018 SpaceX ha lanciato circa 1.800 satelliti Starlink. La costellazione di satelliti Starlink è dispiegata in orbita a un'altitudine di 550 chilometri e si prevede che in futuro comprenderà fino a 12.000 satelliti.

