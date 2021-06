https://it.sputniknews.com/20210610/schiaffo-in-diretta-tv-politica-pakistana-prende-a-ceffoni-un-uomo-dellopposizione---video-11684533.html

Schiaffo in diretta tv, politica pakistana prende a ceffoni un uomo dell'opposizione - video

Schiaffo in diretta tv, politica pakistana prende a ceffoni un uomo dell'opposizione - video

Il tema affrontato durante la diretta del canale Express era la corruzione, argomento caldo in ogni paese del mondo, ma nessuno in redazione si sarebbe aspettato che la conversazione, tra due noti, affermati e solitamente molto diplomatici leader politici, potesse degenerare in tal modo.Ad un certo punto del dibattito i toni si sono fatti accesi in un crescendo che si è concluso con la signora Awan che ha prima preso Mandokhel per il colletto, e poi gli ha sferrato uno schiaffo centrandogli la guancia sinistra.L’azione ha fatto infuriare il rappresentante del PPP che si è scrollato di dosso e ha spinto via la signora. Altri presenti in studio hanno cercato di controllare la situazione imbarazzante, cercando di gettare acqua sul fuoco. Un video dell’incidente è divenuto virale sui social.Dopo il misfatto, la signora Awan ha caricato un video su Twitter in cui ha spiegato il suo gesto affermando che Mandokhel aveva fatto commenti offensivi che violavano la sua privacy personale e che l'aveva indotta a tanto."Durante il talk show, Qadir Mandokhel di PPP mi ha minacciata. Ha insultato me e mio padre usando un linguaggio offensivo. Ho dovuto fare un passo estremo in mia difesa", ha detto mentre rivelava che potrebbero esserci conseguenze legali contro Mondokhel dopo questo incidente.Mondokhel non ha ancora rilasciato dichiarazioni.Deja-vu dello schiaffo a MacronL’episodio, per dinamica, a molti è parso una sorta di replay di quanto visto in settimana in Francia, quando il Presidente Emmanuel Macron ha ricevuto uno schiaffo benvenuto a Drome durante il suo tour del Paese.

