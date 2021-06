https://it.sputniknews.com/20210610/ministero-degli-esteri-russo-dichiara-diplomatico-della-macedonia-del-nord-persona-non-grata-11681721.html

Ministero degli Esteri russo dichiara diplomatico della Macedonia del Nord persona non grata

In precedenza la Macedonia del Nord aveva espulso un diplomatico russo. 10.06.2021, Sputnik Italia

La Federazione Russa ha quest'oggi dichiarato persona non grata un dipendente dell'ambasciata della Macedonia del Nord, ha affermato il ministero degli Esteri russo.Come notato nel dipartimento, l'Incaricata d'Affari della Repubblica di Macedonia del Nord Olivera Chaushevskaya-Dimovskaya è stata invitata al ministero, dove gli è stata comunicata la decisione.La Macedonia del Nord ha dichiarato un diplomatico russo persona non grata il 18 maggio scorso, in solidarietà con i paesi europei che lo avevano fatto in precedenza.Le accuse alla Russia sull'incidente di VrbeticaIl motivo delle iniziative dei paesi europei sono state le accuse della Repubblica Ceca sul presunto coinvolgimento dei servizi segreti russi in un'esplosione nei depositi militari di Vrbetica nel 2014, che ha ucciso due persone.Ben 18 dipendenti dell'ambasciata russa a Praga sono stati espulsi e il capo del ministero degli esteri del Paese ha invitato i partner europei a sostenere questa azione e ad espellere a loro volta almeno un diplomatico russo per solidarietà. Mosca ha dichiarato che queste accuse sono assurde e oltraggiose e ha dichiarato persona non grata 20 dipendenti della missione diplomatica ceca.Successivamente, il presidente della Repubblica Ceca Milos Zeman, riferendosi al ministro della Giustizia, ha affermato che la versione con "traccia russa" non è l'unica, tutte le possibili opzioni dovrebbero essere esaminate.

