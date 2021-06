https://it.sputniknews.com/20210610/mercenari-stranieri-in-libia-per-la-lna-la-loro-presenza-e-colpa-della-comunita-internazionale-11687671.html

Mercenari stranieri in Libia, per la LNA la loro presenza è colpa della comunità internazionale

Mercenari stranieri in Libia, per la LNA la loro presenza è colpa della comunità internazionale

I mercenari stranieri sono ancora presenti in Libia per la mancanza di una vera volontà ad individuarli da parte della comunità internazionale, ha affermato il... 10.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-10T20:34+0200

2021-06-10T20:34+0200

2021-06-10T20:34+0200

difesa

politica

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/215/84/2158466_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_f884eae2126ceaadb3f1280dc9913eda.jpg

Ad avviso di al-Mismari, è "impossibile e molto difficile" immaginare che militanti di numerosi gruppi depongano le armi e tornino alla vita pacifica oppure entrino nell'esercito.Il portavoce ha sottolineato che la LNA non viola il cessate il fuoco.La tregua in LibiaA marzo nella capitale libica Tripoli è stato ufficialmente trasferito il potere dal capo del Consiglio presidenziale e del Governo di Accordo Nazionale (GNA) di Fayez al-Sarraj al nuovo governo di transizione del Paese.Il nuovo Consiglio presidenziale e il primo ministro del Paese sono stati eletti a febbraio al Forum di dialogo politico per la Libia tenutosi a Ginevra sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'esecutivo dovrà amministrare il Paese fino alle elezioni generali previste per il 24 dicembre.Il nuovo capo del Consiglio presidenziale è stato eletto l'ex ambasciatore del Governo dell'Accordo Nazionale (GNA) della Libia in Grecia, Mohamed Younis Ahmed Menfi. I vicepresidenti del consiglio saranno Mossa Al-Koni e Abdullah Hussein Al-Lafi. L'uomo d'affari e politico libico Abdul Hamid Mohammed Dbeibah è stato eletto primo ministro del governo.Uno degli obiettivi del nuovo governo è porre fine al doppio potere in Libia, dove per anni sono proseguiti gli scontri armati tra le forze del GNA di Fayez al-Sarraj e l'Esercito Nazionale Libico (LNA) di Khalifa Haftar.

https://it.sputniknews.com/20210528/libia-di-maio-a-tripoli-con-commissario-ue-per-sostenere-pace-sicurezza-e-ripresa-economica--11479819.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

difesa, politica, mondo