Leonardo consegna alla Us Navy il primo elicottero da addestramento TH-73A

La cerimonia si è tenuta oggi nello stabilimento di Philadelphia, negli Stati Uniti. Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, ha parlato di un... 10.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-10T18:56+0200

Leonardo ha consegnato oggi il primo elicottero da addestramento TH-73A alla U.S Navy. Il requisito complessivo è per 130 elicotteri, con consegne previste fino al 2024. Come si ricorda in un comunicato, nel gennaio 2020 Leonardo si era aggiudicata un contratto iniziale, di quasi 177 milioni di dollari, per 32 elicotteri presso il Dipartimento della Difesa Usa che ha poi esercitato l’opzione per altre 36 unità, per un valore di 171 milioni di dollari. William Hunt, Responsabile dello stabilimento Leonardo Elicotteri di Philadelphia, ha parlato di “un grande giorno per Leonardo e Philadelphia”. Il TH-73A sta sostituendo la flotta di elicotteri TH-57B/C Sea Rangers, ormai prossimi alla fine della vita operativa, e verrà impiegato come primo elicottero da addestramento per migliaia di nuovi piloti destinati alla U.S. Navy, al Corpo dei Marines e alla Guardia Costiera Usa, oltre che per la formazione del personale di diversi paesi della NATO. Leonardo apre nuovo centro di assistenza L’addestramento viene effettuato presso la Base di Whitin Field di Milton, in Florida. Per supportare la nuova flotta di elicotteri, Leonardo ha annunciato oggi anche la costruzione di un nuovo centro di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione di circa 9.000 mq presso il Whiting Aviation Park, situato proprio di fronte alla Base e con inaugurazione prevista nel dicembre 2021.

Rachele Samo

