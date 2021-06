https://it.sputniknews.com/20210610/in-francia-in-corso-ludienza-contro-luomo-che-ha-tirato-uno-schiaffo-a-macron-11685534.html

In Francia in corso l'udienza contro l'uomo che ha tirato uno schiaffo a Macron

Il tribunale della città francese di Valence esamina il caso di Damien Tarel, che aveva colpito in faccia il presidente francese Emmanuel Macron, riferisce il... 10.06.2021, Sputnik Italia

Precedentemente il ventottenne imputato aveva dichiarato durante un interrogatorio che la sua azione è stata spontanea.All'inizio dell'udienza giovedì Tarel ha confermato di aver sferrato uno schiaffo a Macron.Spiegando il gesto, Tarel ha dichiarato di essere stato sorpreso nel vederlo così da vicino."Quando aspettavamo nella macchina, stavamo pianificando di fare qualcosa di straordinario, fargli delle domande politiche, portare un gilet giallo o una bandiera francese, ma poi abbiamo cambiato idea", ha raccontato Tarel.Schiaffo al presidenteDurante il suo viaggio nel dipartimento della Drome Emmanuel Macron si è avvicinato ad una barriera per salutare il pubblico. Un uomo che si trovava nella folla ha dato uno schiaffo al presidente. Le guardie di Macron sono subito intervenute. In seguito all'accaduto, due persone sono state fermate. La seconda, a quanto si apprende, stava filmando la scena ed è stata liberata mercoledì: sarà convocata in tribunale nel 2022 sui fatti riguardo le armi trovate nella sua abitazione durante le perquisizioni. L'episodio è stato unanimemente condannato dai politici in Francia, anche dai leader dei partiti d'opposizione. Lo stesso Macron ha esortato a non esagerare il significato dell'accaduto e ha dichiarato che avrebbe continuato a incontrare i suoi concittadini.

