https://it.sputniknews.com/20210610/gimbe-in-fase-attuale-i-rischi-di-astrazeneca-e-jj-superano-i-benefici-per-gli-under-50-11683765.html

Gimbe: in fase attuale i rischi di AstraZeneca e J&J superano i benefici per gli under 50

Gimbe: in fase attuale i rischi di AstraZeneca e J&J superano i benefici per gli under 50

Il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta ha dichiarato nel monitoraggio settimanale sull’andamento della situazione epidemiologica che nella... 10.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-10T14:37+0200

2021-06-10T14:37+0200

2021-06-10T14:37+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/11669932_0:96:1747:1078_1920x0_80_0_0_e52fc2a14be403c94d460bd36fab1633.jpg

Cartabellotta ha raccontato che il trend su nuove infezioni, ricoveri e decessi è in discesa. Il quadro pandemico è più favorevole, tuttavia, mette in questione il rapporto rischi/benefici dei vaccini a vettore virale, in particolare di AstraZeneca e Johnson&Johnson.I dati in dettaglioNella settimana dal 2 all'8 giugno praticamente tutti gli indicatori hanno registrato un significativa riduzione rispetto alla settimana precedente:Il trend dei nuovi casi in discesa prosegue da 12 settimane, ha affermato Nino Cartabellotta. Secondo il direttore della Fondazione Gimbe, ciò è dovuto alla ridotta circolazione del virus come dimostra la riduzione del rapporto positivi/casi testati e alla costante diminuzione dell’attività di testing.Somministrazione dei vaccini a vettore virale“È anacronistico che, a fronte delle indicazioni del ministero della Salute che già dallo scorso 7 aprile raccomandava AstraZeneca “preferenzialmente” per gli over 60, nelle ultime tre settimane, su un totale di 1.431.813 dosi di vaccini a vettore adenovirale somministrate, il 33,1% (473.578 dosi) siano state somministrate a persone under 50 e l’11% (158.156 dosi) nella fascia 18-29“, ha affermato Cartabellotta.Il presidente della Fondazione Gimbe fa notare che in una situazione quando c'è un bisogno di non rallentare la campagna vaccinale, mantenendo il buon rapporto rischi-benefici, e nel frattempo evitare di compromettere la fiducia nei vaccini a vettore virale, questi ultimi dovrebbero essere destinati agli over 50 mentre quelli adenovirali alle fasce più giovani. Inoltre, ad avviso dell'esperto, è necessario valutare la possibilità di controindicarne l’uso nelle persone più giovani, in particolare negli under 30."Indispensabile, in ogni caso, migliorare l’informazione sul profilo rischi/benefici con un consenso informato più dettagliato per gli under 50 che volessero comunque immunizzarsi con vaccino a vettore virale, i cui eventi avversi restano comunque molto rari", ha aggiunto Cartabellotta.COVID-19 in ItaliaDall'inizio della pandemia nel Paese sono stati registrati 4.237.790 casi dell'infezione dal coronavirus, con i 2.199 nuovi contagi conclamati nella giornata di ieri. I guarigioni sono 3.936.088 mentre il numero di deceduti ammonta a 126.767.39.495.769 sono le dosi di vaccino somministrate fino ad ora in Italia, 13.394.797 persone (24,69 % della popolazione over 12) hanno completato il ciclo vaccinale.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia