https://it.sputniknews.com/20210610/genova-morta-la-18enne-colpita-da-trombosi-in-seguito-al-vaccino-astrazeneca-11689550.html

Genova, morta la 18enne colpita da trombosi in seguito al vaccino AstraZeneca

Genova, morta la 18enne colpita da trombosi in seguito al vaccino AstraZeneca

La giovane 18enne colpita da trombosi 14 giorni dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca all'Open Day di Genova non ce l'ha fatta. L'annuncio è stato dato dal... 10.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-10T20:13+0200

2021-06-10T20:13+0200

2021-06-10T20:13+0200

coronavirus in italia

vaccino

genova

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/11669708_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_67a7bd9d603cc1828094f671d5dcb86f.jpg

Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante ricoverata in gravi condizioni da domenica all'ospedale San Martino di Genova, non ce l'ha fatta. La giovane era stata ricoverata per aver sviluppato una trombosi a 14 giorni dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca."Purtroppo, poche ore fa, Sestri Levante è stata colpita da un lutto che mai avremmo voluto vivere. L'amministrazione comunale e tutta la città si stringono intorno alla famiglia della ragazza scomparsa oggi. In questo momento di dolore esprimo tutto il mio affetto e la mia vicinanza ai familiari di Camilla" ha comunicato il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio.Le sue condizioni, apparse subito gravi, avevano richiesto un intervento urgente per la rimozione meccanica del trombo e anche a un'altra operazione necessaria ad allentare la pressione intracranica causata dall’emorragia.La Liguria sospende in via precauzionale il lotto legato a queste reazioni avverse, Toti chiede chiarezza al CtsNella giornata di oggi l'azienda sanitaria della Liguria Alisa ha proceduto a ritirare il lotto Abx1506 del vaccino AstraZeneca, lo stesso somministrato a Camilla Canepa e a un'altra donna di 34 anni.Intanto il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha richiesto che si faccia chiarezza sul vaccino AstraZeneca."Se oggi il Cts deciderà che il vaccino Astrazeneca non va bene, vorrei semplicemente venisse fatta una comunicazione univoca e chiara, per dare una risposta a chi ha già fatto o deve ancora fare il vaccino. Lo chiedo come presidente di Regione che, come tutti i miei colleghi, si sta spendendo insieme a tutta la Sanità in questa enorme campagna di vaccinazione oltre che nella gestione della pandemia" ha dichiarato il governatore ligure.

https://it.sputniknews.com/20210610/astrazeneca-sospeso-lotto-legato-alle-due-reazioni-avverse-in-liguria-11684299.html

5

genova

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, vaccino, genova, italia