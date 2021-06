https://it.sputniknews.com/20210610/discoteche-pasca-silb-fipe-aspettiamo-una-data-certa-per-riaprire-entro-la-prossima-settimana-11681315.html

Discoteche, Pasca (SILB-Fipe): aspettiamo una data certa per riaprire entro la prossima settimana

Discoteche, Pasca (SILB-Fipe): aspettiamo una data certa per riaprire entro la prossima settimana

Maurizio Pasca, presidente del Silb-Fipe, il sindacato dei locali da ballo che rappresenta il 90% delle imprese del comparto, ha incontrato due giorni fa il... 10.06.2021, Sputnik Italia

I gestori dei locali da ballo hanno subito una “perdita di fatturato di tre miliardi di euro” in questi mesi di chiusura dovuta alla pandemia di Covid-19. E se il 30% delle aziende ha ormai chiuso in via definita, un altro 40% è destinato a fare altrettanto qualora non arrivasse il via libera dal Cts e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, per la riapertura all’inizio di luglio. E’ quanto ha detto Pasca a Sputnik Italia, precisando che all’incontro con Costa “abbiamo chiesto di avere entro la prossima settimana una data certa per la riapertura delle nostre attività”. La scorsa settimana, Pasca aveva minacciato la disobbedienza civile a partire dal 21 giugno, giorno della revoca del coprifuoco, in assenza di una risposta dal governo. Per garantire una riapertura in sicurezza, ha aggiunto, “stiamo proponendo un protocollo che prevede l’applicazione del green pass, per cui chi entra in discoteca deve aver fatto il vaccino, essere guarito dal Covid, o aver fatto un tampone nelle 36 ore precedenti l’ingresso in discoteca”."Vogliamo locali Covid-free"Riguardo all’uso delle mascherine e al distanziamento, Pasca ha sottolineato come sia intenzione dei gestori “creare delle bolle di sicurezza all’interno dei locali, farli diventare Covid-free”, per cui se entra in discoteca “chi non è contagiato, non ci sono le condizioni per mettere la mascherina, o di rispettare il distanziamento sociale”. Il presidente del Fipe precisa però che le mascherine potrebbero essere mantenute “nei locali al chiuso, dove si sta ragionando su una capienza ridotta, ma non hanno senso nei locali all’aperto”.

