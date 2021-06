https://it.sputniknews.com/20210610/covid-istat-con-la-pandemia-100mila-morti-in-piu-11685343.html

Covid, Istat: con la pandemia 100mila morti in più

Nel 2020 la mortalità in Italia è stata la più alta registrata dal secondo dopoguerra. Il dato emerge dal rapporto Istat-Iss sugli effetti del Covid nel Paese. 10.06.2021, Sputnik Italia

Secondo il rapporto di Istat-Iss sull'impatto del Covid in Italia sulla mortalità totale della popolazione residente, i decessi registrati nell'anno della pandemia sono stati 746.146, oltre 100mila in più rispetto alla media 2015-2019.La mortalità nel Paese ha registrato, nel 2020, un aumento del 9% con Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia e Provincia autonoma di Trento come regioni più colpite. L'impatto maggiore sull'aumento della mortalità è stato rappresentato dal genere maschile (56,7%) e la fascia d'età su cui si riscontra un'incidenza maggiore di decessi Covid-19 è la fascia 65-79 anni.Rischio decesso crolla del 95% dopo la prima dose di vaccinoSecondo il rapporto dell'Istat, il rischio di decesso per Covid diminuisce del 95% a partire dalla settima settimana dopo la somministrazione della prima dose di vaccino."La vaccinazione ha portato a una notevole riduzione del rischio di morte a meno di due mesi dalla prima dose del vaccino" si legge a riguardo dell'analisi sul primo quadrimestre del 2021.Rispetto al 2020 sono stati poi registrati molti meno caso di contagio nella popolazione anziana (over 80)."Questo è un segnale di come la campagna di vaccinazione, le raccomandazioni e la prevenzione messa in atto abbiano dato esiti postivi nel ridurre la trasmissione di malattia nella fascia anziana della popolazione, ma è anche una conseguenza dell'aumentata capacità diagnostica e delle attività di contact tracing" ha spiegato l'Istat.Nel 2021 maggiore mortalità al SudFacendo un confronto con il 2020, nei primi quattro mesi del 2021 l'impatto dei decessi per Covid-19 sui decessi totali è aumentato soprattutto nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno.Le Province con il maggior tasso di incidenza sono state quelle del versante Nord-orientale: Bologna, Gorizia, Forlì-Cesena, Udine, Rimini, Bolzano/Bozen. Molto bassa appare l'incidenza in alcune province della Sardegna, in Calabria e in Sicilia.Il numero più alto di decessi in Italia durante la pandemia è stato registrato il 28 marzo 2020 con un totale di 928 vittime, mentre nella seconda ondata il record è stato registrato il 19 novembre con 805 morti.

