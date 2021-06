https://it.sputniknews.com/20210610/covid-coldiretti-il-green-pass-salvera-lestate-vale-112-mld-di-euro-11686569.html

Covid, Coldiretti: il green pass salverà l'estate, vale 11,2 mld di euro

Covid, Coldiretti: il green pass salverà l'estate, vale 11,2 mld di euro

Il lasciapassare permetterà l'ingresso di 28 milioni turisti stranieri facendo riprendere fiato al settore turistico italiano e alla ristorazione. 10.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-10T17:41+0200

2021-06-10T17:41+0200

2021-06-10T17:41+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/316/22/3162215_0:228:4425:2717_1920x0_80_0_0_6f4e9797e1397148306f7f742bab1298.jpg

Il green pass salverà l'estate consentendo gli spostamenti tra Paesi dell’Unione Europea e consentendo ai turisti stranieri di trascorrere le vacanze in Italia. Ingressi che valgono 11,2 miliardi di euro per il sistema turistico nazionale in spese per alloggio, trasporti, divertimenti, shopping, souvenir e alimentazione.Lo rivela uno studio sull'impatto del via libera dal primo luglio al green pass europeo, condotto da Coldiretti sui dati Bankitalia. Una boccata d'ossigeno anche per la filiera della ristorazione perché la spesa per il cibo "è diventata in Italia la principale voce di spesa delle vacanze Made in Italy con circa 1/3 del budget in un Paese come l’Italia che può vantare il primato mondiale della qualità dell’alimentazione", sottolinea la Coldiretti.Secondo la stima, potranno tornare in Italia i 28 milioni di turisti europei che erano venuti in vacanza durante l'estate in epoca. Un rientro strategico per l'ospitalità turistica delle mete più gettonate perché gli stranieri hanno "tradizionalmente una elevata capacità di spesa", prosegue il comunicato.Germania, Francia, Regno Unito sono infatti i Paesi con il maggior numero di pernottamenti in Italia, prima della pandemia, assieme agli Stati Uniti di Biden con cui sarà necessario trovare un accordo. . "Ma il green pass è importante anche per le vacanze degli italiani", conclude Coldiretti, sottolineando come ancora in più di un caso su tre (36%) non hanno ancora preso una decisione sulle proprie vacanze anche per le incertezze sull’evoluzione della pandemia Covid, sulla base dell’analisi Coldiretti dell’indagine di Notosondaggi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia