https://it.sputniknews.com/20210610/comunali-michetti-roma-va-ricostruita-gia-pronta-la-richiesta-di-poteri-speciali-11678192.html

Comunali, Michetti: Roma va ricostruita, già pronta la richiesta di poteri speciali

Comunali, Michetti: Roma va ricostruita, già pronta la richiesta di poteri speciali

Il candidato del centrodestra al Campidoglio, il “Mr Wolf” proposto da Giorgia Meloni, si dice pronto a servire la Città eterna, una sfida che “per un romano è... 10.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-10T09:01+0200

2021-06-10T09:01+0200

2021-06-10T09:01+0200

centrodestra

elezioni amministrative

roma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/11670925_0:6:1200:681_1920x0_80_0_0_ad026ce36d7b5580c8eac6973baa6405.jpg

Avvocato e professore di Diritto degli Enti locali all’Università di Cassino, Enrico Michetti è conosciuto come fondatore della Gazzetta amministrativa e “tribuno” radiofonico per un’emittente locale. “Ho passato la mia vita accanto ai sindaci, da avvocato, assistendoli nei procedimenti più complessi. E ora voglio fare qualcosa per la mia città, che deve essere ricostruita”, ha detto in un’intervista rilasciata a La Stampa dopo essere stato designato dal centrodestra come candidato sindaco a Roma. Al suo fianco avrà come candidata vice la giudice Simonetta Matone, “una donna di straordinaria qualità, un magistrato con grande esperienza su temi di grande importanza”. In caso di elezione, per Michetti la prima cosa da fare sarà ottenere l’attribuzione di poteri speciali alla capitale. E le “grandi priorità” del centrodestra saranno “igiene urbana, trasporti e sicurezza”. In un’intervista concessa al Corriere della Sera, l’avvocato ha spiegato che per quanto riguarda l’emergenza rifiuti in cui versa da anni la capitale, sarà necessario dotare la città di "impianti innovativi con il minore impatto possibile, oltre a promuovere una raccolta differenziata spinta e una cultura ambientale che punti sul riciclo e il riuso"Faremo come i Cesari”E se dovesse arrivare al Campidoglio, Michetti guarderà al passato. “Basta pensare a come vedevano Roma i grandi Cesari e i papi: non avrebbero mai costruito le piramidi perché non erano di pubblica utilità, costruivano ponti, strade, acquedotti, anfiteatri per il benessere dei cittadini.

1

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

centrodestra, elezioni amministrative, roma