Cassazione annulla la confisca dello yacht Force Blue di Flavio Briatore

Viene annullato il verdetto stabilito a fine 2019 dalla Corte di Appello di Genova. 10.06.2021, Sputnik Italia

La Cassazione ha annullato per la seconda volta con rinvio la confisca dello yacht Force Blue, misura disposta dalla magistratura genovese nell'ambito dell'evasione di Iva della quale è accusato Flavio Briatore.E' stata accolta dunque la difesa dell'imprenditore piemontese, assistito dal suo legale Fabio Lattanze, con gli atti che sono ora tornati alla Corte di Appello di Genova per l'appello ter.L'appello bis si era concluso con il proscioglimento e degli altri coimputati per via dell'intervenuta prescrizione relativa alle fatture inesistenti, dopo che la Cassazione aveva deciso per l'annullamento con rinvio della condanna precedentemente inflitta ad un anno e sei mesi.Il caso dello yacht Force BlueIl sequestro dello yacht di Briatore era avvenuto nel maggio 2010 ad opera della Guardia di finanza, mentre a bordo si trovavano Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Briatore, il figlioletto e una ventina di membri dell'equipaggio.L'accusa principale nei confronti di Briatore e degli altri coimputati era quella di simulazione di una attività commerciale di noleggio che avrebbe garantito l'utilizzo del Force Blue a scopo diportistico in acque territoriali italiane dal luglio 2006 al maggio 2010 senza il verasmento della dovuta Iva all'importazione per la somma di 3,6 milioni di euro.Nel corso degli anni l'imbarcazione è stata venduta all'asta per un ricavato complessivo di circa 7 milioni di euro.

