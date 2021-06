https://it.sputniknews.com/20210610/bloomberg-sondaggio-per-i-cittadini-europei-usa-e-ue-non-condividono-valori-fondanti-11679703.html

Bloomberg, sondaggio: per i cittadini europei Usa e Ue non condividono valori fondanti

Secondo la ricerca sarebbe bassa la fiducia anche nei confronti delle autorità di Bruxelles. 10.06.2021, Sputnik Italia

Gli europei vedono negli Stati Uniti d'America un alleato per necessità strategica che un partner con il quale condividere una serie di valori ed interessi.Lo rivela una ricerca pubblicata dall'European Council on Foreign Relations (ECFR) in previsione della visita di Joe Biden nel Vecchio Continente in occasione del G7.Stando al sondaggio, solo un cittadino europeo su 5 vedrebbe Washington come un alleato capace di condividere i valori fondanti dell'Unione europea.Ad influire in misura maggioritaria sul giudizio degli intervistati sarebbe stata la politica adottata negli ultimi anni dagli USA, con almeno la metà dei partecipanti al sondaggio che ha definito il sistema americano "danneggiato".L'inchiesta, condotta da YouGov e Datapraxis, si è svolta tra marzo e aprile e ha coinvolto 12 Paesi membri dell'Unione europea che contano nel complesso una popolazione pari a 300 milioni di persone.La visita di Biden in EuropaIl presidente americano Joe Biden prenderà parte alla sua prima grande visita all'estero, partecipando dall'11 al 13 giugno al vertice del G7 in Cornovaglia.Nei giorni scorsi il capo di stato aveva annunciato la creazione di un piano da $ 4 miliardi per la distribuzione dei vaccini anti-Covid nei paesi più poveri.

