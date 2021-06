https://it.sputniknews.com/20210610/astrazeneca-sospeso-lotto-legato-alle-due-reazioni-avverse-in-liguria-11684299.html

AstraZeneca, sospeso lotto legato alle due reazioni avverse in Liguria

Due donne di 18 e 34 anni sono state ricoverate in terapia intensiva all'ospedale San Martino di Genova per trombosi sopraggiunta in seguito alla... 10.06.2021, Sputnik Italia

L''Agenzia ligure per la Sanità (A.li.Sa) ha sequestrato il lotto di vaccino contro il Covid-9 di AstraZeneca da cui provengono le due dosi inoculate alla 18 enne di Sestri Levante e alla 34 enne di Massa Carrara, entrambe ricoverate in rianimazione per le gravi reazioni avverse sopraggiunte dopo la vaccinazione. I casi di reazioni avverse in LiguriaUna donna di 34 anni residente in provincia di Massa Carrara è stata ricoverata al San Martino di Genova per alcuni coaguli dopo aver ricevuto la dose di vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca il 27 maggio. Il caso di grave reazione avversa segue quello di una giovane di 18 anni ricoverata pochi giorni prima nello stesso ospedale per un'emorragia cerebrale sopraggiunta dopo la prima dose somministrata il 25 maggio. Il suo caso ha sollevato nuovamente il dibattito sull'opportunità di vaccinare le donne giovani con AstraZeneca.

