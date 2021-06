https://it.sputniknews.com/20210610/apple-potrebbe-lanciare-il-suo-visore-di-realta-aumentata-nel-2022-11686682.html

Apple potrebbe lanciare il suo visore di realtà aumentata nel 2022

Secondo uno degli insider vicini al colosso di Cupertino, l'uscita del visore AR potrebbe essere più vicina di quanto si credesse in precedenza. 10.06.2021, Sputnik Italia

Entro la prima metà del 2022 Apple potrebbe lanciare sul mercato il proprio visore di realtà aumentata.A rivelarlo, come riporta il portale specializzato AppleInsider, è Ming-Chi Kuo, celebre analista esperto delle questioni legate alla casa di Cupertino.Nel corso della World Wide Development Conference (WWDC), la conferenza internazionale dedicata agli sviluppatori, Kuo ha spiegato che uno dei segnali principali che confermerebbero l'indiscrezione sarebbe quello dell'entrata nella catena di fornitura di Apple da parte di Genius Electronic Optical.Quest'ultima è una casa produttrice di lenti trasparenti, già attiva per rispondere alle richieste di Sony e Facebook nel settore dei visori AR.Secondo Kuo, il nuovo dispositivo utilizzerà un display microLED a marchio Sony, capace di mostrarsi trasparente per i contenuti in realtà aumentata e opaco per quelli in modalità virtuale.Lo scorso mese Apple ha lanciato il suo ultimo modello degli AirPods, che sono stati resi disponibili al pubblico il 18 maggio.

