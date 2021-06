https://it.sputniknews.com/20210610/amministrative-letta-attacca-sulle-candidature-dei-magistrati-meloni-risponde-due-pesi-due-misure-11684988.html

Amministrative, Letta attacca sulle candidature dei magistrati Meloni risponde: Due pesi due misure

Botta e risposta fra i due leader durante la trasmissione televisiva l'Aria che tira. La Meloni ha replicato a stretto giro all'affondo di Letta sulle... 10.06.2021, Sputnik Italia

Le candidature per il centrodestra dei magistrati Simonetta Matone, in ticket con Enrico Michetti a Roma, e Catello Maresca a Napoli non vanno giù al segretario dem Enrico Letta, che intervenendo a L'aria che tira su La7 è intervenuto a gamba tesa sull'argomento.La replica della presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, non si è fatta attendere: "il classico due pesi e due misure della sinistra italiana", ha affermato.I magistrati "non si possono candidare solo nel centrodestra? Se è consentito, allora è consentito. - prosegue - Se invece non è consentito, allora non è consentito. Se vogliamo aprire un dibattito lo apriamo, ma no che si dice che non si possono candidare nel centrodestra quando la sinistra è una vita che usa i magistrati e li candida. Emiliano si candidò sindaco di Bari quando aveva operato a Brindisi e a Bari, a sindaco e a presiedente della Regione. Non se ne è accorto Letta? Credo che ci fosse anche lui".La candidatura a RomaIl centrodestra ha ufficializzato ieri la candidatura al Campidoglio di Enrico Michetti, professore universitario e speaker di Radio Radio. L'annuncio è stato ufficializzato mercoledì dopo alcuni endorsement ricevuti da Giorgia Meloni. In tandem con Michetti correrà Simonetta Matone, magistrato del tribunale dei Minori di Roma, alla carica di prosindaco, una figura i cui contorni sono ancora da definire. Le elezioni amministrative di Roma si terranno in autunno, in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre.

