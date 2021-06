https://it.sputniknews.com/20210609/voto-al-senato-esteso-ai-18enni-terzo-ok-della-camera-11677558.html

Voto al Senato esteso ai 18enni, terzo ok della Camera

Voto al Senato esteso ai 18enni, terzo ok della Camera

Attualmente si può vitare per il Senato solo a partire dai 25 anni. Con 405 voti a favore, 5 contrari e 6 astenuti, la Camera ha approvato in terza lettura la... 09.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-09T22:55+0200

2021-06-09T22:55+0200

2021-06-09T22:55+0200

politica italiana

italia

senato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/19/93/199383_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_bfda03b8d4fc90a0ea73e6b088584baf.jpg

Si va sempre più verso l'estensione del diritto di voto al Senato ai 18enni.La riforma costituzionale che lo prevede è infatti stata approvata in terza lettura oggi alla Camera.Qualora fosse approvata anche nella prossima - e definitiva - lettura, le cabine elettorali per il voto al Senato si aprirebbero per quattro milioni di italiani in più. D'Incà ha espresso ulteriore soddisfazione, sottolineando quanto la definitiva approvazione della riforma sia sostenuta dal suo partito, il M5S.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica italiana, italia, senato