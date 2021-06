https://it.sputniknews.com/20210609/vincenzo-trani-le-merci-russe-potrebbero-essere-vendute-in-europa-attraverso-i-marketplace-11661847.html

Vincenzo Trani: “Le merci russe potrebbero essere vendute in Europa attraverso i marketplace”

Le merci russe potrebbero essere vendute in Europa e sul mercato globale, questo ha un grande potenziale, ha detto in un'intervista a RIA Novosti il presidente... 09.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-09T18:46+0200

"In un momento in cui ci sono sanzioni, restrizioni e limiti di varia natura, dopo la pandemia, mi piacerebbe molto vedere, al contrario, lo sviluppo di un business illimitato, senza vincoli. E il marketplace è in realtà un vero modello di business per lo sviluppo di affari internazionali, appunto liberi da frontiere", ha detto Trani in un'intervista durante lo SPIEF 2021, il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.Secondo il presidente della Camera di commercio italo-russa, oggi sono molte le piattaforme di trading online, dette appunto marketplace (la più famosa Amazon, ma vi è anche la russa Wildberries, lanciata da poco anche in Italia) che vendono prodotti delle più svariate nature e provenienze - "infatti, dovremmo probabilmente aspettarci l'opportunità di vendere anche prodotti russi sui mercati europei e mondiali attraverso i marketplace", ha osservato.Il Forum economico internazionale di San Pietroburgo nel 2021 si è tenuto dal 2 al 5 giugno in presenza. MIA Rossiya Segodnya ha agito come partner informativo di SPIEF.

russia

2021

