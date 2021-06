https://it.sputniknews.com/20210609/vaccino-covid-50-italiani-dicono-si-giovanissimi-danno-lesempio-11665407.html

Vaccino Covid, 50% italiani dicono sì. Giovanissimi danno l’esempio

Ecco quanta parte della popolazione italiana vuol fare il vaccino in Italia e quanta non vuole. I giovanissimi sorprendono per la propensione al vaccino. 09.06.2021, Sputnik Italia

Vaccinarsi o non vaccinarsi contro il coronavirus? Ebbene il 50% degli italiani si dice certo che lo farà, ma colpisce l’alta adesione della fascia di età tra i 18 e i 24 anni che offrono un esempio all’Italia e agli italiani più adulti. Tra essi solo il 13% dice che non farà il vaccino nel sondaggio di Iqvia per Il Sole 24 Ore.Se passiamo alla fascia di età 25-34 anni il numero di chi dice di non voler fare il vaccino sale al 27%, mentre tra i 35-44 anni sale al 28%.Negli over 65 anni chi resiste al vaccino rappresenta il 27% del campione.In generale 1 su 4 dice no al vaccino, ma vi è un 25% che per ora attende per vedere come evolve la pandemia e quindi deciderà.Come di recente ha detto la vicepresidente della Regione Lombardia, più e meglio dell’obbligo faranno gli incentivi alla vaccinazione come il green pass.Certo il green pass potrà ottenerlo anche chi non è vaccinato e non ha contratto la malattia, ma dovrà fare un tampone a sue spese prima di poter trascorrere vacanze in Europa o di compiere viaggi di lavoro nell’UE.Insomma una spinta gentile verso la vaccinazione la daranno le vacanze.

