Un ponte tra Dogecoin ed Ethereum, Vitalik Buterin lo propone, Elon Musk acconsente

Un ponte tra Dogecoin ed Ethereum, Vitalik Buterin lo propone, Elon Musk acconsente

Possiamo ormai considerare dogecoin la criptovaluta di Elon Musk? Lo scopriremo, così come scopriremo in futuro se realmente si realizzerà quanto ipotizzato da Vitalik Buterin, il motore della piattaforma Ethereum.Il giovane e geniale Buterin ha affermato che si potrebbe anche creare un bel ponte (bridge) tra i protocolli di Dogecoin ed Ethereum, perché i due progetti non sono rivali. Anzi, Buterin ironizzando ha affermato che vorrebbe che i fan di doge avvertano in Ethereum un progetto che ha almeno un po’ dello spirito della moneta dedicata allo Shiba Inu.Ricordiamo che di recente Musk aveva scritto che avrebbe idealmente potuto rendere dogecoin più veloce di 10 volte aumentando la velocità di generazione dei blocchi, incrementare le dimensioni dei blocchi di 10 volte e ridurre le commissioni di 100 volte.Se Musk si prepari a creare la sua criptovaluta personale o a “usurpare” dogecoin per renderla la sua moneta digitale del futuro, anche questo lo vedremo nel prossimo futuro.Intanto Buterin sulla relazione tra Musk e dogecoin ha affermato:Che Vitalik Buterin ed Elon Musk stiano architettando di andare insieme e soli sulla Luna, lasciando tutti sulla Terra?

