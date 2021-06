https://it.sputniknews.com/20210609/suora-ludopatica-ammette-furto-di-oltre-800mila-dollari-da-scuola-per-vizio-gioco-dazzardo-11667710.html

Suora ludopatica ammette furto di oltre 800mila dollari da scuola per vizio gioco d’azzardo

Un’anziana suora di Los Angeles, ora in pensione, ha ammesso di aver sottratto 835.000 dollari (685mila euro circa) provenienti da donazioni, tasse scolastiche... 09.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-09T15:39+0200

2021-06-09T15:39+0200

2021-06-09T15:39+0200

crimine

usa

mondo

Mary Margaret Kreuper, 79 anni, di Los Angeles, martedì scorso è stata ufficialmente accusata di frode e riciclaggio di denaro, ha detto l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti.I pubblici ministeri hanno affermato che in un patteggiamento depositato lo stesso giorno, la suora ora in pensione, ma che a suo tempo fece voto di povertà, ha riconosciuto che in oltre un decennio terminato nel 2018, ha sottratto circa 835.000 dollari alla St. James Catholic School nel sobborgo Torrance di Los Angeles, dove per 28 anni era stata preside.Durante la sua lunga reggenza alla St. James, la Kreuper "controllava i conti presso una cooperativa di credito, incluso un conto di risparmio per la scuola e uno istituito per pagare le spese di soggiorno delle suore impiegate in questa come istitutrici", ha detto l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti.Nel suo patteggiamento, la quasi ottantenne Kreuper, che rischia in teoria fino a 40 anni di prigione federale, ha riconosciuto di aver deviato denaro per pagare spese personali che includevano addebiti sulla carta di credito e "grandi spese di gioco sostenute nei casinò", ha affermato l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti.

