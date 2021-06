https://it.sputniknews.com/20210609/studenti-cinesi-riottosi-prendono-in-ostaggio-il-preside-nella-provincia-di-jiangsu-11669362.html

Studenti cinesi riottosi prendono in ostaggio il preside nella provincia di Jiangsu

Il progetto che voleva fondere un college di Nanchino con un istituto professionale, considerato meno prestigioso, ha scatenato le proteste degli studenti che... 09.06.2021, Sputnik Italia

Martedì la polizia della città di Danyang ha dichiarato che gli studenti universitari dello Zhongbei College dell’Università Nanjing, nella provincia di Jiangsu (costa orientale) si sono "radunati" da domenica e hanno preso in ostaggio il preside 55enne del campus per più di 30 ore.Per liberare l’uomo e mettere fine ai disordini, la polizia è dovuta intervenire e, secondo quanto riferito, alcuni studenti sarebbero stati feriti poiché sarebbero stati usati manganelli e spray al peperoncino.Tuttavia l'hashtag "Studenti del Nanjing Normal University Zhongbei College feriti dalle forze dell'ordine violente" non si sarebbe fatto attendere, pur se presto bloccato sulla piattaforma di microblogging Weibo martedì pomeriggio, secondo quanto riferiscono media occidentali.Ad ogni buon conto pare che tutti i collegi della provincia di Jiangsu che avevano in programma di fondersi con istituti professionali, abbiano abbandonato il progetto preannunciato a marzo.I college indipendenti sono co-finanziati da università e organizzazioni sociali. Gli studenti che non ottengono i punteggi degli esami richiesti per accedere all'università possono fare domanda a queste istituzioni, dove possono comunque laurearsi con un titolo universitario, pur se a costi di iscrizione più elevati.Per tali motivi la paventata ‘assimilazione’ è stata vista con grande timore da parte degli studenti che hanno temuto vedersi svalutare il proprio impegno e l’investimento fatto dalle famiglie.

