https://it.sputniknews.com/20210609/sony-ha-svelato-il-principale-concorrente-degli-auricolari-airpods-pro-della-apple-11664831.html

Sony ha svelato il principale concorrente degli auricolari AirPods Pro della Apple

Sony ha svelato il principale concorrente degli auricolari AirPods Pro della Apple

La giapponese Sony ha annunciato il rilascio del nuovo set auricolari senza filo tws WF-1000XM4. Questa serie è spesso citata come il principale concorrente... 09.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-09T20:11+0200

2021-06-09T20:11+0200

2021-06-09T20:11+0200

tecnologia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/11663900_0:28:1200:703_1920x0_80_0_0_2e52b6e47bfe6c733e6dd7d2ba74e35e.png

Per la nuova generazione di auricolari bluetooth, la Sony ha ridisegnato il design dei dispositivi e delle custodie. Ora l’aspetto è più compatto.I nuovi auricolari sono dotati di un chip Sony V1, che offre una migliore cancellazione attiva del rumore e livelli di disturbo inferiori fino al 40% rispetto al suo predecessore. Gli auricolari sono posizionati come i primi tw al mondo con supporto per l'audio ad alta risoluzione tramite il codec LDAC.Con la cancellazione attiva del rumore questi dispositivi funzioneranno fino a 8 ore, ma la custodia fornirà altre 16 ore. Quest'ultima potrà essere caricato sia da USB-C che in modalità wireless utilizzando lo standard Qi.All'interno di ciascun auricolare si trova inoltre un nuovo driver da 6mm, con magnete al neodimio ad alta potenza più grande rispetto al modello predecessore. Insieme al diaframma adattabile, ottimizza la riproduzione delle frequenze basse e la soppressione del rumore. I gommini degli auricolari, per permettere un maggiore isolamento acustico, sono realizzati con un materiale in schiuma poliuretanica, morbido ed elastico, che espande la superficie di contatto con il condotto uditivo permettendo una migliore aderenza eliminando gli spazi per isolare il suono e ridurre il rumore.Le WF-1000XM4 appariranno sul mercato russo intorno a metà luglio e costeranno 22.990 rubli (255 euro circa), all'inizio delle vendite si prevede il prezzo si presume sarà più alto ( si presume 25.990 rubli, quasi 290 euro) in Italia si stima saranno disponibile già questo mese e dal 10 giugno pare saranno già disponibili su Amazon da 280 euro.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tecnologia, mondo