Sondaggio Politico, Salvini e Meloni in tandem al governo dell’Italia

Il centrodestra è ai primi posti nei sondaggi elettorali. Il miracolo Giorgia Meloni viene confermato dalle ultime proiezioni che vedremo se confermate in... 09.06.2021

I sondaggi politici delle ultime ore non fanno che confermare il cambiamento, Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia si consolidano al secondo posto scavalcando il Partito Democratico e ora incalzano l’amico di centrodestra: Salvini.Non basta al Pd, quindi, l’aver chiamato dall’esilio parigino Enrico Letta per risollevare le sorti del partito. Non stanno bastando le sue uscite sulla dote ai 18 enni e ancora prima il serio e giusto dibattito fatto sullo ius soli, ma forse nel momento sbagliato.E il centrodestra più pragmatico e incentrato sui problemi attuali degli italiani, almeno a parole, ne approfitta nei sondaggi.Da monitorare l’evoluzione della rifondazione Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che, con l’addio di Davide Casaleggio e un Grillo molto silente, potrebbe rosicare qualche voto alle forze moderate del centrosinistra e non soltanto. Per ora il partito pentastellato naviga intorno al 16% delle intenzioni di voto.C’è quindi Forza Italia al 6,6%, insidiato dal tentativo di Matteo Salvini di creare una federazione dei partiti di centrodestra che sostengono Mario Draghi. Ufficialmente una iniziativa per favorire le idee di centrodestra, ma sotto sotto il timore è che Salvini stia cercando un modo per acquisire maggiore visibilità e peso insidiato com’è dalla Meloni e dall’appartenenza ad un governo di unità nazionale che non lo premia a dovere.E poi abbiamo il 2,8% di Calenda con Azione e il 2,4% di Italia Viva, seguito da Articolo 1 al 2,3% e da Sinistra italiana all’1,7%. +Europa resiste all’1,6% e fa meglio dei Verdi all’1,4%.Andando a pescare nei piccoli partitini del centrodestra, invece, tutti insieme raggiungono l’1,4% ma in funzione elezioni fanno numero.

