Sondaggio conferma, Lega e Fratelli d’Italia primi due partiti

Le intenzioni di voto degli italiani stanno mutando orientamento settimana dopo settimana, mostrando una evidente svolta a destra come mai vista in Italia da... 09.06.2021, Sputnik Italia

Anche il sondaggio politico di CartaBianca reso noto ieri sera durante il programma della giornalista Bianca Berlinguer di Rai 3, conferma quanto un altro sondaggio politico aveva già evidenziato qualche giorno fa, e cioè che in cima alle intenzioni di voto degli italiani ci sono la Lega per Salvini premier e Fratelli d’Italia.Dietro, al 17,7%, il Partito Democratico impegnato nell’istituzionalizzare ‘Bella Ciao’, ma seguita a stretto giro dal Movimento 5 Stelle al 17,2%.Quindi Forza Italia al 7% e poi Italia Viva al 3,6% (unico sondaggi che vede questo partito sopra Azione di Carlo Calenda).Troviamo quindi Azione al 3,1% e Europa Verde al 2,2%, quindi la Sinistra italiana all’1,9% insieme ad Articolo 1. Segue la mini galassia di altri partiti minori.Il problema Meloni per SalviniSe da un punto di vista di coalizione la scalata della Meloni porta ad un rafforzamento del peso del centrodestra sul piano politico nazionale, dal punto di vista degli equilibri interni al centrodestra la situazione inizia a farsi calda.Lega e Fdi, infatti, sono separati da appena 2,8 punti percentuali che sono nulla. Cosa potrebbe accadere, anche solo da un punto di vista dell’impatto psicologico, se da qui alle elezioni politiche del 2023 Fdi dovesse proseguire la sua ascesa?Se cioè il partito della Meloni dovesse scavalcare Salvini nei sondaggi e poi confermare il sorpasso nelle elezioni amministrative.L’idea della federazione di Salvini, ai più è apparsa come l’idea mal progettata della Superlega delle 12 squadre in cerca di alternative ad un problema reale.

