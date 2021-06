https://it.sputniknews.com/20210609/seconda-dose-vaccino-covid-in-vacanza-generale-figliuolo-autorizza-le-regioni-11664508.html

Seconda dose vaccino Covid in vacanza, generale Figliuolo autorizza le Regioni

Seconda dose vaccino Covid in vacanza, generale Figliuolo autorizza le Regioni

Vacanze salve e con essa la campagna vaccinale durante l'estate. Il generale Figliuolo autorizza le regioni a somministrare il vaccino ai turisti italiani che... 09.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-09T13:37+0200

2021-06-09T13:37+0200

2021-06-09T13:37+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/884/65/8846579_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d47ef06a36724b6f45d443fa7758ad50.jpg

Le Regioni, attraverso la Conferenza, hanno chiesto al generale Figliuolo “la possibilità di essere ancor più flessibile e dare la facoltà di fare anche in casi particolari la seconda dose in vacanza. Ho appena firmato la risposta: per la struttura va bene, ci organizzeremo e faremo gli opportuni bilanciamenti logistici delle dosi”, ha riferito in qualità di Commissario per l'Emergenza a Radio 24Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, su Facebook ha reso nota la notizia che è arrivata la lettera del generale che autorizza le regioni a fare i vaccini in vacanza.Durata del vaccinoPer quanto riguarda la durata del vaccino, il generale dice di non sapere quanto durerà la copertura vaccinale e per questo motivo si ragiona come se “durasse un anno”.Ma il Commissario aggiunge anche che sono state messe le mani avanti, e quindi “abbiamo già opzionato di concerto con l'Unione europea, una quantità tale di vaccini, per coprire tutta la popolazione con un ulteriore dose ed anche con una robusta riserva”.L’eventuale richiamo, spiega il generale, non avverrà presumibilmente negli hub vaccinali ma presso gli ospedali, i medici di base, le farmacie, i punti vaccinali aziendali.Vacciniamo fino ai 12, poi si vedràPer ora l’orizzonte di vaccinazione è la popolazione fino a 12 anni come previsto dalle autorizzazioni delle autorità sanitarie. Già questa possibilità consentirà di coprire “gran parte degli studenti”, afferma il Commissario responsabile della campagna vaccinale.L’obiettivo è riaprire la scuola in sicurezza e in presenza dice il generale Figliuolo e per farlo serve vaccinare la popolazione scolastica.Una volta fatto questo si riprenderà con il tracciamento e il diradamento, perché saranno più semplici e meno onerosi da attuare.

https://it.sputniknews.com/20210608/vaccini-speranza-rari-casi-avversi-non-mettono-in-discussione-sicurezza-11658628.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia