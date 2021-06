https://it.sputniknews.com/20210609/schiaffo-a-marcon-armi-e-copia-del-mein-kampf-sarebbero-state-trovate-a-casa-di-un-sospettato-11663613.html

Schiaffo a Marcon: armi e copia del ‘Mein Kampf’ sarebbero state trovate a casa di un sospettato

Diverse pistole e una copia del Mein Kampf sarebbero state scoperte a casa dell’uomo sospettato di aver filmato il momento dello schiaffo a Emmanuel Macron e... 09.06.2021, Sputnik Italia

Secondo fonti del canale francese BFMTV almeno due pistole e una copia del Mein Kampf (La mia battaglia), il saggio autobiografico pubblicato nel ’25 in cui Adolf Hitler espose il proprio pensiero politico e delineò il programma del partito nazista, sarebbero state trovate all’uomo che ha filmato lo schiaffo al Presidente francese e che gli inquirenti sospettano, non per caso sia riuscito a cogliere l’attimo.Lo schiaffo a MacronDurante il suo viaggio nel dipartimento della Drôme, nel sud-est della Francia, nell'ambito del suo tour del Paese, Emmanuel Macron ha ricevuto uno schiaffo da un individuo.In un video, pubblicato su Twitter, si vede il Presidente avvicinarsi a un gruppo di persone dietro le transenne. Dopo un breve scambio con un uomo, che lo trattiene per un avambraccio, questi gli grida "Montjoie, Saint-Denis, abbasso Macronie!" per poi sferrargli un potente schiaffo.

