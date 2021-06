https://it.sputniknews.com/20210609/salvini-berlusconi-ha-proposto-il-partito-unico-11660789.html

Salvini: "Berlusconi ha proposto il partito unico"

Una proposta forse troppo prematura per il centrodestra, ma per le elezioni del 2023 il leader leghista la prenderebbe volentieri in considerazione. 09.06.2021

Una proposta allettante per Matteo Salvini, anche se non nell'immediato futuro, visto che un partito unico "non lo fai in un quarto d'ora"."Inizierei da una collaborazione parlamentare. Certo, in prospettiva, mi piacerebbe che alle elezioni del 2023 ci fosse una forza unica del centrodestra", ha detto Salvini, citato da AGI, definendo fondamentale il ruolo di Silvio Berlusconi in questo progetto. "Oggi in Parlamento il centrodestra che sostiene il governo è diviso in sei gruppi. Non è meglio unire le forze, mettere insieme quelle migliori, lavorando insieme come gruppi, ognuno con la sua identità?"Sul possibile passaggio di Mario Draghi al Quirinale, Salvini non ha commentato molto, dicendo che era una decisione interamente rilegata a Draghi. Con lo stesso, Salvini ha inoltre nuovamente affrontato il tema del blocco dei licenziamenti.Ha parlato anche del vertice di centrodestra per decidere i candidati nei capoluoghi di Regione alle amministrative d'autunno e del nodo Copasir, dicendosi aperto alla possibilità di istituire dei ticket per i candidati a Milano e Roma.E nuovamente ha criticato l'attuale composizione del Copasir, ricordando come la Lega abbia annunciato e fatto dimettere i propri membri "per sanare quella che noi consideriamo un'ingiustizia", invito poi esteso a tutti gli altri partiti ma andato ignorato. Per questo, secondo Salvini, la composizione del Copasir "non corrisponde ai criteri di legge".

