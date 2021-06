https://it.sputniknews.com/20210609/russia-famosa-tigre-amur-diventa-padre-per-la-seconda-volta---video-11668324.html

Russia, famosa tigre Amur diventa padre per la seconda volta - Video

Seconda cucciolata per la star a strisce di YouTube, entrambi i cuccioli stanno bene e vengono accuditi con cura dalla madre. 09.06.2021, Sputnik Italia

La famosa tigre Amur è diventata genitore per la seconda volta dopo che la sua compagna Ussuri ha dato alla luce due cuccioli, ha riferito il Seaside Safari Park. Valery, un membro del parco safari venuto al recinto al mattino, ha notato che il predatore si nascondeva e non usciva.Ussuri, come una vera tigre, lo ha attaccato, spaventandolo per proteggere i suoi piccoli. Valery è rapidamente scappato. Nessuno nello staff ha osato avvicinarsi a Ussuri per non disturbarla. I tigrotti hanno ora 10 giorni e mangiano bene. La tigre Ussuri, nata il 3 giugno 2014 nel vivaio dello zoo di Mosca, è stata portata al Seaside Safari Park come sposa per Amur. I primi tigrotti sono nati da lei nel 2016, ma si è rifiutata di dar loro da mangiare. Un cucciolo di tigre è porto cinque giorni dopo, il secondo fu salvato e chiamato Shekrhan. Nel dicembre dello scorso anno, Sherkhan è stato inviato negli Emirati Arabi Uniti per visitare la sposa come parte di un programma di allevamento per la specie negli zoo.Amur è diventato famoso nel 2015 per la sua improbabile amicizia con la capra Timur. La capra è stata portata alla tigre come preda, ma si è opposta al predatore evitando di farsi mangiare, e poi hanno trascorso molto tempo insieme: la notte separatamente, ma nel pomeriggio hanno camminato insieme nel parco comune. Timur e Amur sono diventati i preferiti di Internet, ricevendo diversi milioni di visualizzazioni su YouTube.

