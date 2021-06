https://it.sputniknews.com/20210609/roma-michetti-e-candidato-di-centrodestra-11670732.html

Comunali, centrodestra: Michetti candidato a Roma, Damiliano a Torino

Comunali, centrodestra: Michetti candidato a Roma, Damiliano a Torino

E' stato appena annunciato che Enrico Michetti sarà il candidato per il centrodestra alle Comunali a Roma. 09.06.2021, Sputnik Italia

Simonetta Matone è stata scelta come candidata vicesindaco al fianco di Michetti. Intanto Paolo Damilano sarà il candidato sindaco del centrodestra a Torino.Rimane il nodo da sciogliere sulla candidatura calabrese, la quale, secondo Salvini, sarà ufficializzata entro una settimana.Il tema dei candidati sindaci era il nodo da sciogliere oggi al vertice dei segretari di partito del centrodestra, a cui hanno partecipato anche Antonio Tajani e Giorgia Meloni. Presenti anche 'Coraggio Italia' con il senatore Gaetano Quagliariello e il 'neo acquisto' Emilio Carelli, ex Movimento 5 Stelle, e poi Udc, 'Noi con l'Italia' e 'Rinascimento' di Vittorio Sgarbi.La reazione di Michetti"Sono contento ed emozionato, grato per la fiducia dimostrata in questi giorni, per l'affetto ricevuto" ha detto il candidato sindaco di Roma Michetti all'agenzia di stampa AdnKronos. Per il professore universitario di diritto e speaker radiofonico "ora è il momento di restituire alla città eterna quello che merita, il ruolo di caput mundi".Da aggiungere che se Michetti riuscirà nell'intento di conquistare la caput mundi, dovrà tenersi Vittorio Sgarbi come assessore alla Cultura. Questo il compromesso con l'esponente che in precedenza si era candidato come sindaco di Roma e che ora ha fatto un passo indietro.E il candidato sindaco di Milano non si trovaSe per Torino e Roma è fumata bianca, per Milano e Bologna è ancora nerissima. Le due grandi città non trovano un candidato del centrodestra che soddisfi tutti. Salvini ha affermato che ci sarà un altro incontro mercoledì 16 giugno per provare a dare un nome e un volto ai candidati sindaci.

