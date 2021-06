https://it.sputniknews.com/20210609/ricette-per-lestate-prova-linsalata-di-patate-allinglese-11671739.html

Ricette per l'estate: prova l'insalata di patate all'inglese

L'insalata di patate può essere considerata un tipo di insalata più ricco ed è un'opzione perfetta per la cena in una sera d'estate. Non solo piacerà sicuramente ai palati di tutta la famiglia, ma renderà sazi.L'insalata di patate è un tipo di piatto che viene spesso servito come contorno. Viene preparato e consumato in molti modi in diversi Paesi del mondo, ad esempio in Germania, Stati Uniti, Polonia, Russia, Gran Bretagna e anche in Italia.L'insalata di patate è un classico contorno della bistecca viennese. È un pasto servito per Natale e Capodanno, specialmente nel giorno di Natale, quando è apprezzato da molti membri della famiglia. L'insalata è anche uno degli accompagnamenti culinari del festival dell'Oktoberfest.Se volete provare qualcosa di nuovo, che non sia troppo difficile da preparare allo stesso tempo, vi proponiamo una classica versione britannica dell'insalata di patate, secondo Express.co.uk. Ingredienti:Preparazione:Lavate bene le patate e mettetele in una pentola con acqua fredda. Salare bene, far bollire l'acqua e cuocere per circa 20-25 minuti fino a che non si ammorbidiscono. Scolare le patate e lasciar raffreddare. Tagliate le patate a pezzi e poi mettetele in una ciotola con scalogno, capperi e sottaceti se li scegliete per l'insalata. Aggiungere la maionese, quindi mescolare l'olio d'oliva e l'aceto e aggiungere pepe quanto basta per rendere l'insalata un po' piccante. Mescolare molto accuratamente in modo che le patate non si raggrinziscano. Unire il prezzemolo tritato finemente. L'insalata è pronta, buon appetito!

