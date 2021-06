https://it.sputniknews.com/20210609/renzi-definisce-bolla-mediatica-la-meloni-che-replica-sicuramente-lo-e-stato-lui-11676141.html

Renzi definisce "bolla mediatica" la Meloni, che replica: "Sicuramente lo è stato lui"

Oltre a replicare al leader di Italia Viva, la Meloni ha parlato delle prossime elezioni capitoline, perorando la causa del neo-candidato per il centrodestra... 09.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-09T22:56+0200

politica italiana

matteo renzi

italia

giorgia meloni

Giorgia Meloni va sempre più forte nei sondaggi ma per alcuni solo in quelli: Matteo Renzi l'ha infatti definita una "bolla mediatica".Un politico battagliero come il presidente di Fratelli d'Italia non poteva incassare senza replicare e infatti la sua risposta è arrivata presto. Parlando poi delle elezioni amministrative a Roma, la Meloni si è espressa in merito alla freschissima candidatura per il centrodestra di Enrico Michetti, che "sa esattamente dove mettere le mani e ha una visione per ridare a questa città la grandezza che merita".Questa candidatura per il presidente di Fratelli d'Italia dimostra che "ha vinto la coalizione, che lavora per vincere anche quando si voterà. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, offriamo alla Capitale d'Italia dopo l'incompetenza improvvisata della Raggi un modello diametralmente opposto: offriamo dei professionisti estremamente competenti".

