Putin: "intelligenti" gli ucraini che si oppongono all'ingresso nella Nato

"Secondo gli ultimi dati diffusi, almeno il 50% degli ucraini non vuole che il proprio Paese aderisca alla Nato , si tratta di persone intelligenti. Non lo dico ironicamente, non voglio dire che gli altri siano sciocchi. Ma quelli che non lo vogliono capiscono di non volersi trovarsi sulla linea di fuoco, non vogliono diventare moneta politica o carne da macello", ha detto il presidente in un'intervista sulla tv nazionale.