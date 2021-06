Premier spagnolo chiede di consentire ingresso nella Ue a stranieri vaccinati con Sputnik V

"Stiamo discutendo la questione nella Ue, dobbiamo basarci sul buon senso. Anche se si tratta di vaccini non riconosciuti in Europa, oserei dire che, ovviamente, si tratta di vaccini, e non dovrebbero essere un ostacolo per viaggiare tra i continenti o, in questo caso, visitare il continente europeo", ha detto Sanchez in una conferenza stampa congiunta con il presidente argentino Alberto Fernandez a Buenos Aires, rispondendo alla domanda se la Spagna avrebbe permesso agli argentini vaccinati con il vaccino russo Sputnik V di entrare nel Paese.