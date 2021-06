https://it.sputniknews.com/20210609/per-putin-ddl-sui-popoli-autoctoni-dellucraina-che-esclude-i-russi-ricorda-la-germania-nazista-11675415.html

Per Putin ddl sui popoli autoctoni dell'Ucraina che esclude i russi ricorda la Germania nazista

Per Putin ddl sui popoli autoctoni dell'Ucraina che esclude i russi ricorda la Germania nazista

Vladimir Putin ha commentato il disegno di legge sui "popoli autoctoni" del presidente ucraino Vladimir Zelensky, osservando che questa concezione e... 09.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-09T21:14+0200

2021-06-09T21:14+0200

2021-06-09T21:41+0200

neonazismo

russofobia

razzismo

vladimir putin

russia

vladimir zelensky

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/926/02/9260227_0:58:3119:1812_1920x0_80_0_0_de7fdb99e0d3b9abd6364aeae2ded95b.jpg

Il documento, che il presidente ucraino ha presentato alla Verchovna Rada (Parlamento) a maggio, definisce i diritti dei popoli autoctoni nello Stato, i russi non sono stati inclusi in questo elenco. In un'intervista andata in onda sul canale televisivo Rossiya 24, Putin ha sottolineato di avere un atteggiamento negativo nei confronti di questa iniziativa e ha definito questa divisione assolutamente inaccettabile e contraria alle norme del diritto umanitario. Come notato da Putin, non è chiaro a cosa vadano incontro le persone di sangue misto. Il presidente ha consigliato di non dimenticare come è nato lo Stato ucraino. "E' una conseguenza del periodo sovietico. I bolscevichi, organizzando l'Unione Sovietica, hanno creato le repubbliche dell'Unione e l'Ucraina. Si può ricordare che questi territori entrarono a far parte dello Stato russo o il processo di riunificazione con la Russia iniziò nel 1654 con il trattato di Perejaslav. E poi quelle persone che vivevano in questi territori, queste sono nella lingua odierna tre regioni, sono persone che si consideravano e si definivano russi e ortodossi", ha detto Putin. Ha sottolineato che tutto questo è nei documenti negli archivi. Allo stesso tempo Putin ha definito il disegno di legge ucraino "un duro e potente colpo per il popolo russo nel suo complesso". Duma chiede agli europarlamentari di giudicare il ddl ucraino sui popoli autoctoniLa Duma russa, la Camera bassa del parlamento, ha condannato l'iniziativa del presidente dell'Ucraina e ha invitato i parlamentari europei ad esprimere la propria opinione in merito. I parlamentari russi hanno inoltre riferito che milioni di russi (17,2% della popolazione ucraina, secondo l'ultimo censimento), centinaia di migliaia di bielorussi (0,57%) e moldavi (0,54%), che sono le più grandi minoranze etniche dell'Ucraina, con un colpo di penna sono state private del diritto di considerarsi popolazioni autoctone del Paese. La Duma ha dichiarato di qualificare il disegno di legge presentato dal presidente ucraino come "un oltraggio alla memoria storica e un nuovo tentativo di creare un solco tra ucraini, russi ed altri popoli presenti in Ucraina" ed ha osservato che questo ddl conferma le sue precedenti conclusioni sulla nefandezza della politica etnica applicata dalle autorità ucraine, in contrasto con la propria Costituzione e le proprie leggi e al di fuori degli impegni internazionali assunti.

4

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

neonazismo, russofobia, razzismo, vladimir putin, russia, vladimir zelensky, ucraina