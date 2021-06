https://it.sputniknews.com/20210609/per-pregliasco-a-settembre-potrebbe-arrivare-il-nuovo-picco-covid-11670609.html

Per Pregliasco a settembre potrebbe arrivare il nuovo picco Covid

Per Pregliasco a settembre potrebbe arrivare il nuovo picco Covid

Il professore Pregliasco si schiera tra i "prudentisti" coloro i quali vedono il virus ancora in agguato e capace di colpire quando la campagna vaccinale sarà... 09.06.2021, Sputnik Italia

Per il virologo Fabrizio Pregliasco l’ipotesi che a settembre torni il coronavirus dopo la pausa estiva c’è.Il docente della Statale di Milano guarda al Regno Unito dove hanno permesso alla variante indiana di fare ingresso sul loro territorio e dice che a settembre anche noi potremmo vivere una condizione simile con un aumento dei casi a causa della scelta di rallentare la somministrazione della seconda dose.L’elemento chiave resta quindi il vaccino da somministrare a quanta più gente è possibile, ma in doppia dose, perché altrimenti succede come nel Regno Unito dove hanno una altissima percentuale di vaccinati con una sola dose (e bassa protezione) che ha permesso alla variante indiana di “bucare la prima dose” che non è in grado di proteggere come il vaccino completo.Pregliasco su AstraZenecaPer quanto riguarda l’allarmante aumento di casi di trombosi nelle donne a seguito di somministrazione del vaccino Vaxzevria, Pregliasco ammette che “potrebbe essere utile valutare una limitazione dai 50 anni in su per le donne e dai 40 anni in su per gli uomini come elemento prospettico” e precauzionale, dice all’Adnkronos Salute.E poi ricorda che le reazioni gravi al vaccino sono 6 casi ogni milione di persone.

