Morte Michele Merlo, indagine Ausl di Bologna assolve i medici

Il cantante morto due giorni fa per un'emorragia cerebrale si era presentato all'Ospedale di Vergato il giorno prima dell'accaduto. La Ausl ha giudicato... 09.06.2021

2021-06-09T21:59+0200

L'Azienda Usl di Bologna ha consegnato alla magistratura (a cui spetta ora pronunciarsi) i risultati completi dell'indagine interna relativa alla morte di Michele Merlo, deceduto all'ospedale Maggiore per un'emorragia dovuta a una leucemia fulminante. Lo riporta la Repubblica.Secondo la ricostruzione dell'azienda e confermata dai suoi familiari, il giovane cantante si era presentato nel pomeriggio del 2 giugno al pronto soccorso dell'ospedale di Vergato, dove si è rivolto a un medico di continuità assistenziale (l'ex guardia medica) che lo ha visitato "riscontrando un quadro patologico dell'apparato faringeo, prescrivendo quindi un farmaco antibiotico".La sera successiva Merlo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna con codice di massima gravità e ricoverato in rianimazione. A seguito della grave emorragia cerebrale spontanea è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico urgente, eseguito la notte tra il 3 e il 4 giugno.Il giovane cantante è quindi deceduto il 6 giugno alle 21.45, vedendo la tragica fine della sua troppo breve vita per cui l'Ausl bolognese non ha comunque rilevato colpe da parte del personale sanitario.

